Годовые темпы роста ВВП России, скорее всего, будут положительными, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-брифинга.

«Мы видим, что темпы (роста) во втором квартале этого года могут замедляться и, скорее всего, будут меньше, чем в первом квартале, но годовые темпы, на наш взгляд, останутся в положительной зоне», — отметила глава регулятора.

Набиуллина подчеркнула, что темпы роста ВВП в III квартале будут зависеть от многих факторов. «Мы пока исходим в качестве гипотезы, что в третьем квартале будет стабилизация, в том числе с учетом мер, которые принимаются правительством и Банком России», — добавила она.

Напомним, в последний раз среднесрочный прогноз ЦБ пересматривал 7 февраля. Согласно ему, темп прироста ВВП должен был постепенно увеличиваться с 1,5—2% в 2020 году до 2—3% в 2022-м.