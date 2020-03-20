Банк России все еще рассчитывает, что ипотечные ставки снизятся до 7—8% в период до 2024 года, но случится ли это в 2020-м, будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом и курсом рубля. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-брифинга.

«Да сейчас, мы видим, в силу изменившихся обстоятельств некоторые банки уже стали повышать ставки по ипотеке», — признала Набиуллина. Она отметила, что это происходит и без изменения ключевой ставки и связано с ростом доходности по гособлигациям.

«Мы рассматривали потенциал снижения ставок к 7—8% в период до 2024 года. И в этот период этот потенциал сохраняется. Как будут вести себя в этом году ставки, во многом зависит от развития ситуации», — добавила глава ЦБ.