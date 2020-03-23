Абсолют Банк одним из первых принял экстренное решение отменить для своих клиентов комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Через сервис СБП можно перевести деньги со своего вклада на любой другой счет или карту — теперь без комиссий. Моментально, круглосуточно, без праздников и выходных, зная лишь название банка и телефонный номер получателя платежа. Через несколько секунд получатель увидит зачисленный платеж на своем счете», — говорится в релизе.

В банке уточнили, что стремятся максимально активировать дистанционные сервисы из-за внешних и внутренних ограничений в стране и мире.



Абсолют Банк присоединился к СБП 9 декабря 2019 года, и за прошедшие три месяца популярность нового сервиса заметно возросла. По статистике банка, общий объем переводов в СБП с начала года увеличился почти вдвое, а количество переводов в системе выросло в полтора раза. Объем переводов в банке в феврале 2020-го по отношению к январю вырос на 80% по сумме платежей, при этом рост по сумме зачисления составил 39%, а объем исходящих переводов увеличился в три раза.