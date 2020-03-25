ВТБ планирует запустить сервис записи клиентов в офис банка с помощью WhatsApp, пишут «Известия» . Об этом сообщил старший вице-президент кредитной организации Никита Чугунов. По его словам, время ожидания для клиентов будет меньше пяти минут. Планируется перевод всех продуктов в онлайн-каналы на 100% к 2022 году.

Пилотный проект нового сервиса будет доступен в 43 отделениях ВТБ в Москве и Московской области из 1,5 тыс. по всей России. Затем планируется расширить перечень каналов и запустить запись клиентов в офис в других мессенджерах, сообщили в ВТБ. По прогнозам банка, по предварительной записи ожидается ежемесячно около 2,5 тыс. граждан.

В других кредитных организациях записаться на встречу можно через мобильное приложение, по телефону, при формировании заявки на продукт онлайн, через сайт, заполнив форму, сообщили представители банков. В Сбербанке удаленная запись возможна только для клиентов с пакетами «Сбербанк-Премьер» и «Сбербанк первый», куда входят услуги персонального менеджера, заявили в пресс-службе кредитной организации. Первый обойдется в 2,5 тыс. рублей в месяц, а второй — в 10 тыс. рублей за аналогичный период, следует из информации на сайте финансовой организации.

Банки начинают менять режим работы отделений из-за коронавируса Сложности могут возникнуть только у тех клиентов банков, кто никогда раньше не пользовался онлайн-сервисами.

По словам экспертов, востребованность чат-ботов в мессенджерах будет зависеть в первую очередь от функционала, который туда зашьет банк. В перспективе все контакты с гражданами будут проходить через них: будущее за чат-ботами и роботами-автоответчиками на основе искусственного интеллекта. Также гражданам гораздо проще общаться через чаты, нежели долго ждать ответа оператора кол-центра или физически посещать банк. Это для них меньший стресс, считают эксперты.