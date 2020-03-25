Инфляционные ожидания россиян в марте сохранились на уровне февраля (7,9%). При этом компании увеличили свои прогнозы по росту цен. Особенно это коснулось розничной торговли, где отмечался повышенный спрос. Об этом говорится в комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».



«Опрос населения проводился в начале марта, до ослабления рубля. Если прогнозируемая населением инфляция осталась без изменений, то наблюдаемая населением инфляция в марте продолжила снижение и вновь достигла минимального уровня за всю историю проведения опросов (8,3%), зафиксированного также в апреле 2018 года», — отмечается в релизе.

Опросы компаний говорят об ухудшении предпринимателями прогнозов ценовой динамики. По данным ЦБ, ожидание ускорения роста цен в ближайшие три месяца отмечалось в большинстве отраслей. Наибольшее повышение ожиданий зафиксировано в розничной торговле на фоне возросшего спроса.