ЦБ РФ привлек Тинькофф Банк к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована в среду на сайте регулятора.

Постановление от 6 марта этого года вступило в законную силу 25 марта.

Банк привлечен к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

Кредитной организации назначен административный штраф, который в соответствии с указанной статьей КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк ранее уже неоднократно привлекал Тинькофф Банк к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.



Банк России 20 марта утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса, в частности меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации. В числе прочего регулятор объявил, что ограничивает применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства, касающегося деятельности бюро кредитных историй.

