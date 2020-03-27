Нормативы Банка России нарушали в феврале 2020 года десять российских банков из раскрывающих свою отчетность, свидетельствуют данные регулятора.

В частности, нормативы нарушали Финанс Бизнес Банк, ВУЗ-Банк, Московский Областной Банк, банки «Пересвет», «Таврический», Генбанк, Инвестторгбанк, «Экспресс-Волга», Газэнергобанк и «Траст», выполняющий функцию Банка непрофильных активов.

Все указанные банки находятся в процессе финансового оздоровления. На днях санатор и владелец банка «Экспресс-Волга» — Совкомбанк раскрыл информацию о запланированном присоединении подконтрольной кредитной организации (ЦБ уведомил о начале процедуры реорганизации банков в четверг, 26 марта).

В феврале три банка допускали снижение норматива достаточности базового капитала Н1.1 до уровня ниже 7%: Банк Жилищного Финансирования, «Восточный» и Уральский Банк Реконструкции и Развития. Такое снижение отдельно отмечается регулятором, но не является нарушением. Минимально допустимое значение данного норматива установлено Центробанком на уровне 4,5%. Значения Н1.1 у Банка Жилищного Финансирования, УБРиР и «Восточного» в течение месяца не опускались ниже 6,84%, 6,5% и 5,37% соответственно.

За февраль 2020 года российские кредитные организации получили совокупную прибыль (до налоговых вычетов) в размере 170 млрд рублей, свидетельствуют данные Банка России. Для сравнения: в феврале 2019 года аналогичный показатель составлял 181 млрд рублей. В совокупности за два месяца 2020 года банки заработали 393 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 445 млрд.

Прибыльными в феврале 2020 года были 314 кредитных организаций, а отрицательный финансовый результат продемонстрировали 113.

На 1 марта 2020 года в России было зарегистрировано 396 банков (263 с универсальной лицензией и 133 с базовой лицензией).



В феврале и марте 2020 года ЦБ лицензий не отзывал, в январе были отозваны четыре лицензии (у Нэклис-Банка, банка «Промышленно-Финансовое Сотрудничество», Нижневолжского Коммерческого Банка и Апабанка).