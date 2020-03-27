Минстрой и Минэкономразвития обсуждают с Центральным банком вопрос о том, чтобы не вводить с 1 июля показатель долговой нагрузки (ПДН) для граждан, которые хотят взять жилищный кредит. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на федерального чиновника.

Также во второй пакет антикризисного плана может войти субсидирование процентной ставки по ипотеке в случае, если Центробанк начнет повышать ключевую. Эта мера работала в рамках предыдущих антикризисных планов и оказалась самой популярной. Планируется также обсудить с ЦБ вопрос неначисления дополнительных резервов для банков по кредитам, которые реструктуризируются из-за того, что заемщик попал в сложную экономическую ситуацию.

Замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что такие меры в готовящийся второй пакет антикризисного плана действительно рассматриваются. При этом он сказал, что Минфин поддерживает предложение не вводить ПДН для будущих ипотечников.

По мнению экспертов, против отмены ПДН для ипотеки и начисления банками дополнительных резервов при реструктуризации кредитов, скорее всего, выступит ЦБ, который их вводил специально, чтобы не допустить долгового пузыря. Указанные меры поддержат ипотечную активность населения, но это будут не самые качественные кредиты: велик риск того, что при падении реальных доходов заемщики не смогут обслуживать долги. Властям действительно следует приложить все усилия, чтобы проценты по жилищному кредиту не росли выше 9% — среднего показателя сегодня, отметил эксперты. Если государство будет субсидировать хотя бы 2% по ипотечным займам, портфель которых прирастает на 1 трлн рублей ежегодно, то им понадобится на эти цели минимум 20 млрд рублей в год, резюмировали эксперты.

По словам представителей банков, в кредитных организациях поддерживают снижение ипотечной ставки и считают необходимым расширить ее на всех заемщиков, столкнувшихся с финансовыми сложностями. В Минстрое сообщили, что уже направили свои предложения для антикризисного плана в правительство, отказавшись раскрыть их содержание. В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что совместно с другими органами власти и ЦБ разрабатывают комплекс мер, направленных на поддержку домохозяйств и финансовых институтов.