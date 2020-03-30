Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, которые за долгие годы накопили средства в банках и рассматривают доход по ним в качестве прибавки к пенсии. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов. По его словам, для таких граждан налог в 13% на доход может быть ощутим, в том числе и чисто психологически.

Ранее введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) по вкладам на сумму более 1 млн рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. В утвержденных поручениях президент еще раз подчеркнул: налог будет установлен в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке. В Минтруде на вопрос, будет ли ведомство выступать с предложениями по льготам для старшего поколения по НДФЛ на доходы от вкладов, ответили, что вопросы налоговой политики находятся в компетенции Минфина.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), остаток превышает 1 млн рублей на 5,9 млн банковских счетов. То есть речь в этом случае явно идет не только о богатых россиянах.

По мнению экспертов, изначально планка в 1 млн рублей — слишком низкая. Но это те средства, которые в долгосрочной перспективе могут накопить граждане с различным уровнем дохода, в том числе пенсионеры. Кратное увеличение планки могло бы вывести из-под налогообложения как раз самые чувствительные категории граждан. Также необходимо дождаться юридических формулировок. И важно понять, будет ли вообще выгодно при условии налога с дохода хранить деньги в банке, учитывая, что на проценты со сбережений оказывает влияние и инфляция, отметили эксперты.

Как рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АРБ) Алексей Войлуков, где создан штаб по аккумулированию информации от кредитных организаций, некоторые банки сообщили о звонках обеспокоенных вкладчиков, которые пытаются заказать больше суммы для снятия или задавали вопросы. По его словам, некоторые вкладчики, например, опасаются, что налогом будет облагаться вся сумма, находящаяся на депозите. Кто-то выясняет, можно ли снять деньги, если положили их недавно. В то же время банки сами еще не имеют достаточной информации, чтобы компетентно проконсультировать клиентов, заметил Войлуков.

АБР предлагает не распространять изменения по налогообложению вкладов на пенсионеров

Ранее Владимир Путин предложил ввести налог 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 млн рублей.