Изменения по налогообложению вкладов не стоит распространять на лиц пенсионного возраста, такое предложение содержится в письме Ассоциации банков России, направленном 27 марта в адрес главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова и главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Ассоциация банков России предлагает не распространять изменения по налогообложению вкладов на лиц пенсионного возраста, а также на ранее открытые вклады или приобретенные ценные бумаги», — говорится в документе.



В письме АБР обратила внимание разработчиков и законодателей на вопросы, требующие проработки при формулировании поправок в законодательство.

Ранее сообщалось, что в ходе обращения 25 марта глава государства Владимир Путин озвучил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В том числе президент предложил ввести налог 15% за вывод дивидендов в офшоры и налог 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 млн рублей. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов уточнил, что налог на доходы по банковским вкладам в сумме свыше 1 млн рублей начнет удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021-м. Силуанов подчеркнул, что данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году.