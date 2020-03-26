Налог на доходы по банковским вкладам в сумме свыше 1 млн рублей начнет удерживаться с 2022 года с доходов, полученных в 2021-м. Об этом заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Налог с процентных доходов будет взиматься только с вкладов, размер которых будет превышать 1 миллион рублей», — напомнил министр.

«Необходимо подчеркнуть, что данная мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года. Таким образом, налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году», — сказал Силуанов.

Сумма процентов для вкладов физлиц в иностранной валюте будет пересчитываться по курсу ЦБ РФ за каждый день, указал Силуанов.



«Важно отметить, что налогом будет облагаться не сама сумма банковского вклада (депозит), а исключительно получаемые с этого вклада проценты. При этом налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно», — отметил Силуанов.