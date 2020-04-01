Хоум Кредит Банк продлевает для пользователей портала Банки.ру повышенный кешбэк за покупки по дебетовой карте «Польза».



Победители акции «Специальная польза» смогут в течение года получать 10% кешбэка за любые покупки, оплаченные дебетовой картой «Польза».

Для участия в акции нужно оформить карту до 30 апреля 2020 года включительно, перейдя по ссылке с сайта Банки.ру, и оплатить ею покупки на сумму от 500 рублей. Каждый месяц банк выбирает трех победителей.

Держателям карты начисляется кешбэк баллами (обмен баллов производится по курсу 1 балл равен 1 рублю).

Только при оформлении карты на Банки.ру и совершении покупок на сумму от 500 рублей три победителя, определяемые ежемесячно, получат повышенный кешбэк 10% (вместо стандартных 3%) в категориях «АЗС», «Кафе, рестораны» и «Аптеки» и 10% на любые покупки (вместо стандартного 1%).

Все клиенты получают 3% в категориях «Кафе и рестораны», «АЗС», «Аптеки», 1% на прочие покупки и до 10% у партнеров программы.

При подключении повышенных категорий на выбор: «Детские товары», «Дом и ремонт», «Электроника», «Досуг и развлечения», «Домашние питомцы», «Здоровье и красота», «Одежда» — начисляется 3% (срок подключения от 30 до 365 дней, стоимость услуги оплачивается баллами «Пользы»).

Банк бесплатно доставит карту курьером в 33 городах.

Обслуживание карты в первые два месяца будет бесплатным, далее составит 99 рублей в месяц. Плата не взимается при ежедневном остатке от 10 тыс. рублей или сумме покупок от 5 тыс. рублей в месяц.

При покупках от 5 тыс. рублей в месяц на остаток будет начисляться:

10% годовых на сумму до 300 тыс. рублей в рамках акции до 30 июня 2020 года (при заключении договора на оформление карты до 30 апреля 2020-го);

3% годовых на сумму, превышающую 300 тыс. рублей.

При покупках до 5 тыс. рублей в месяц проценты не начисляются.

Для держателей карты снятие наличных в сумме до 100 тыс. рублей в месяц в устройствах сторонних банков будет бесплатным, далее будет взиматься комиссия 1%, минимум 100 рублей. Также имеется возможность бесконтактной оплаты покупок (payWave).