Адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, советника этой компании по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля, а также других фигурантов уголовного дела о предполагаемой растрате 2,5 млрд рублей в банке «Восточный», требуют перенесения ознакомления их подзащитных с материалами следствия из СКР на дом. Об этом пишет «Коммерсант» . Защита мотивирует такие действия необходимостью исполнения указа президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе и режимом самоизоляции в столице.

По словам защитников, они уже направили или готовят соответствующие ходатайства на имя председателя СКР Александра Бастрыкина.

По версии следствия, обвиняемые в особо крупной растрате в декабре 2015 года добились выдачи банком «Восточный» невозвратного кредита в 2,5 млрд рублей «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), который позже был выведен в офшор. А спустя два года обвиняемые, чтобы скрыть аферу, уговорили миноритарного акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова согласиться на погашение кредита акциями люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. Следствие считает, что реальная стоимость акций составляла на тот момент лишь 600 тыс. рублей. Фигуранты расследования свою вину не признают.

Суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Калви и Дельпалю До этого Мосгорсуд продлил содержание бизнесменов под домашним арестом до 13 мая.

Предстоящее ознакомление с участием директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина вызвало недовольство его защиты. Адвокат Виктория Бурковская подала аналогичное ходатайство на имя руководителя СКР, указав, что может подвергнуться опасности не только ее клиент, но и работники самого комитета. В связи c этим адвокат попросила для соблюдения карантина также отложить ознакомление с материалами до прекращения объявленного московскими властями режима самоизоляции. Адвокат Майкла Калви Тимофей Гриднев также обратил внимание следователя на невозможность соблюдения режима самоизоляции.

Отметим, что Александр Бастрыкин в приказе о работе СКР на время действия режима самоизоляции отправил по домам следователей-женщин, потребовав, чтобы подчиненные строго соблюдали карантинные мероприятия. При этом, полагают адвокаты, следователь Людмила Самойленко намерена и дальше лично знакомить подследственных с материалами уголовного дела. В понедельник она делала это сама, несмотря на то, что соответствующий приказ Бастрыкина уже был подписан.