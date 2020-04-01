Заемщики с датой платежа по кредиту на этой выходной неделе, получившие отказ в отсрочке выплаты до 6 апреля, могут жаловаться на банки и микрофинансовые организации (МФО) в ЦБ, а не только в суд. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на Центробанк. Регулятор планирует применять к нарушителям меры поведенческого надзора, чтобы оперативно восстановить права клиентов.

Поскольку дни с 30 марта по 3 апреля указом президента объявлены нерабочими, платежи по кредитам или займам в банки и некредитные организации, приходящиеся на следующую неделю, переносятся на первый рабочий день после ее завершения — на 6 апреля 2020 года, разъяснил ЦБ. Перенос срока платежа не будет считаться нарушением, соответственно, заемщикам не будут начисляться дополнительные проценты и неустойка (штрафы, пени), а банкам не нужно относить перенос выплаты к просрочке и создавать дополнительные резервы. Если банки все же применяют санкции к заемщикам, которые в связи с изоляцией или в силу выходных не смогли внести очередной платеж, это считается нарушением.

Споры в рамках гражданско-правовых отношений нужно решать в судах, которые сейчас тоже перешли в режим ограниченной деятельности, то есть до конца эпидемии и карантина рассматривать претензии заемщиков явно никто не будет. Поэтому ЦБ планирует уделять повышенное внимание случаям начисления и взимания кредиторами неустойки за неисполнение заемщиками обязательств в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

В ЦБ разъяснили порядок внесения платежей по кредитам в связи с «вирусными» каникулами Относительно предложения по кредитным каникулам сообщается, что соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся.

По словам юристов, обиженные клиенты могут жаловаться на этот вид нарушений, а ЦБ — оперативно наказывать провинившихся. Регулятор, который является надзорным органом для кредитных организаций, вправе вводить определенные ограничения и давать обязательные для исполнения предписания. Применение поведенческого надзора в новом сегменте будет способствовать тому, что клиентам будет к кому апеллировать в нестандартной ситуации. Также меры поведенческого надзора в вопросе урегулирования споров по просрочке в выходные дни дисциплинируют банки, но в дальнейшем заемщикам стоит все же обратиться в суд, считают юристы.