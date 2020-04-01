Банк России по состоянию на 30 сентября 2019 года нарастил долю золота, а также доллара в структуре международных резервов, одновременно сократив долю евро и юаня. Об этом свидетельствуют данные «Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

Напомним, ЦБ РФ публикует отчеты о своей деятельности по управлению активами в иностранных валютах и золоте не ранее чем через шесть месяцев после окончания отчетного периода, объясняя это высокой чувствительностью цен на мировых финансовых рынках к действиям крупнейших участников рынка.

Согласно статистике по распределению активов Банка России в иностранных валютах и золоте (в процентах от их рыночной стоимости), лидировать продолжают активы в евро с долей 30,3% на 30 сентября 2019 года. Их доля снизилась за год (с 32,1% на 30 сентября 2018-го).



Доллар продолжает оставаться на втором месте, но его доля за рассматриваемый период несколько увеличилась: до 24,1% на 30 сентября 2019 года с 22,6% на аналогичную дату 2018 года и 23,6%. Также выросла доля золота: до 20% на конец сентября 2019 года с 16,6% на 30 сентября 2018-го.

Позиции юаня в валютных резервах ЦБ РФ несколько ослабли: на 30 сентября прошлого года доля китайской валюты составила 12,5%, в то время как годом ранее она равнялась 14,4%.

Доля британского фунта стерлингов за отчетный год снизилась с 6,5% до 6,4%, доля прочих валют — с 7,8% до 6,7%. В частности, на 30 сентября 2019 года на активы в японских иенах приходилось 3,7%, в канадских долларах — 2,4%, в австралийских долларах — 0,8%; уточняется, что остатки на счетах в швейцарских франках были незначительными.

Среди валютных активов ЦБ наиболее высокую доходность фактических портфелей за октябрь 2018 года — сентябрь 2019 года продемонстрировали активы в юанях: 3,96% годовых. Активы в австралийских долларах показали доходность в 2,59%, в канадских долларах — 2,3%, в долларах США — 1,92%, в фунтах — 1,05%, в иене — 0,01%, в евро — минус 0,05%.



В целом за рассматриваемый период (с октября 2018 года по сентябрь 2019 года включительно) величина активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличилась на 67,3 млрд долларов США и составила 527,1 млрд. «Основным фактором их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила», — говорится в материалах регулятора.

