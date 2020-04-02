В Системе быстрых платежей (СБП) может появиться функция «попрошайки» денег, пишут «Известия» , ссылаясь на источники на финансовом рынке. Информацию подтвердили в ЦБ и Национальной системе платежных карт (НСПК).

Запуск функции денежных переводов по запросу получателя средств в СБП запланирован на III квартал 2020-го, рассказали источники. Сервис будет востребован прежде всего для переводов между счетами одного пользователя в разных банках, считают в НСПК. Там добавили, что «попрошайка» будет хорошим вариантом, когда клиенту нужно запросить конкретную сумму у нескольких пользователей: например, если требуется скинуться на покупку подарка или оплатить общий счет в ресторане. Так, рассчитавшись с официантом, клиент банка, подключенного к СБП, сможет направить друзьям запросы на перевод денег за их позиции в чеке. Предполагается, что другим пользователям придет уведомление с возможностью подтвердить запрос. В дальнейшем такой перевод может использоваться для оплаты в Интернете по модели «подписки», пополнения электронного кошелька через СБП.

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В ЦБ подтвердили, что сейчас идет разработка оптимального для пользователей сценария переводов по запросу получателя. Внедрить этот сервис банки с универсальной лицензией должны будут не позднее 1 июня 2021 года, следует из проекта положения ЦБ «О платежной системе Банка России».

В кредитных организациях считают, что новый сервис будет крайне востребован. «Попрошайкой» денег будут пользоваться 10–15% клиентов СБП, ожидают в банках.

По мнению экспертов, опция может быть полезна, например, для семей, общий бюджет которых лежит на счете одного из членов: родственники могут кидать на этот номер «попрошайки», а владелец карты с семейными средствами — подтверждать перечисления. Вполне вероятно, что функцией попытаются воспользоваться злоумышленники, придумав новые сценарии обмана. Но пока серьезных рисков кибербезопасности в связи с введением такой функции не ожидается: пользователю достаточно не отвечать на запрос и средства не будут переведены, считают эксперты.