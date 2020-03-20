Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть реализовать комплекс мер, направленных на поддержание способности финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, на защиту интересов пострадавших от пандемии и доступность платежей для населения, а также на адаптацию финансового сектора к действию ограничительных мер по борьбе с эпидемией», — говорится в релизе.

В частности, разработаны меры по защите интересов граждан, пострадавших от пандемии, и по обеспечению доступности платежей для населения. «В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции требуется поддержка потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем», — подчеркивают в ЦБ.

Банк России:

рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам), предоставленным заемщикам — физическим лицам, в случае поступления заявления и официального подтверждения наличия коронавирусной инфекции у такого заемщика;

дает право кредитным организациям не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов и не применять макропруденциальные надбавки в отношении указанных кредитов до 30 сентября 2020 года;

дает право микрофинансовым организациям право не признавать такие займы реструктурированными и не применять в отношении указанных кредитов (займов) корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) составляет более 50%, при расчете норматива достаточности собственных средств до конца 2020 года;

предоставляет кредитным организациям право до 30 сентября 2020 года не увеличивать резервы по кредитам заемщикам-физлицам в случае ухудшения их финансового положения или качества обслуживания долга при наличии официального подтверждения наличия коронавирусной инфекции у такого заемщика;

рекомендует кредитным организациям и микрофинансовым организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае нарушения заемщиком-физлицом обязательств по договору не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям, в случае поступления заявления и официального подтверждения наличия коронавирусной инфекции у такого заемщика;

рекомендует страховым организациям удовлетворять заявления страхователя (в случае поступления заявления и официального подтверждения наличия у него коронавирусной инфекции) о продлении срока урегулирования страховых случаев, отсрочке платежа по договорам добровольного страхования, а также не начислять неустойку (штраф, пени) и не применять иных санкций за ненадлежащее исполнение договора добровольного страхования в течение периода временной нетрудоспособности страхователя.

В целях обеспечения возможности беспрепятственного и в режиме онлайн осуществления переводов между физическими лицами Банк России устанавливает с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий, взимаемых банками со своих клиентов при переводах между физическими лицами, а именно:

переводы в Системе быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц должны осуществляться банками без взимания платы;

комиссия за переводы в СБП на сумму свыше 100 тыс. рублей в месяц должна составлять не более 0,5% от суммы перевода, максимум 1,5 тыс. рублей.

В целях обеспечения возможности для граждан бесперебойно осуществлять онлайн-покупки продовольствия и лекарственных средств без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок, добавляют в ЦБ.



В релизе также перечислены меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, по поддержке ипотечного кредитования, меры поддержки потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике, меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.