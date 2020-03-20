Центробанк утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В числе прочего разработаны меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.

«Банк России подготовил предложения по изменению корпоративного законодательства. Эти изменения позволят адаптировать к текущей ситуации требования по срокам и форматам раскрытия информации, проведению корпоративных действий, сохранив при этом необходимый уровень защиты интересов акционеров», — отмечается в сообщении регулятора.

В частности, планируется разрешить акционерным обществам:

• увеличить сроки проведения корпоративных процедур;

• не учитывать финансовые результаты деятельности за 2020 год с точки зрения соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества;

• проводить в 2020 году операции обратного выкупа своих акций на бирже по упрощенной процедуре;

• исполнить требование о раскрытии в 2020 году годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности и иной информации эмитента в более поздний срок;

• исполнить требование по созданию для публичных обществ комитета по аудиту наблюдательного совета и системы внутреннего аудита до 1 января 2021 года (сейчас — с 1 июля 2020-го).



В сообщении регулятора также перечислены меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения коронавируса, и обеспечению доступности платежей для населения, по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, по поддержке ипотечного кредитования, меры поддержки потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике и меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации.

