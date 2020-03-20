Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В частности, будут приняты меры по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике.

«Изменение внешних условий и давление на внутренний спрос из-за пандемии могут привести к снижению доступности финансовых ресурсов для реального сектора», — поясняют в Центробанке.

Чтобы поддержать кредитование, регулятор:

• предоставляет право кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты ЦБ по бухгалтерскому учету, отражать в бухучете долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, по справедливой стоимости на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги, приобретенные в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, — по справедливой стоимости на дату приобретения. Данные меры будут действовать до 1 января 2021 года;

• до 1 апреля 2021 года смягчает условия предоставления безотзывных кредитных линий в рамках соблюдения норматива краткосрочной ликвидности Н26 (Н27). Плата за право пользования безотзывной кредитной линией будет снижена с 0,5% до 0,15%, также будет пересмотрен порядок расчета максимального лимита безотзывной кредитной линии в сторону повышения возможностей системно значимых кредитных организаций управлять ликвидностью в условиях повышенной волатильности;

• предоставляет кредитным организациям на период с 1 марта по 30 сентября 2020 года возможность включения операций в шести иностранных валютах (долларах США, евро, британских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах, китайских юанях) в расчет обязательных нормативов (кроме расчета размеров (лимитов) открытой валютной позиции) по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на 1 марта 2020 года;

• сохраняет значение национальной антициклической надбавки на нулевом уровне;

• предоставляет негосударственным пенсионным фондам право не приводить портфели пенсионных резервов и пенсионных накоплений в соответствие с требованиями стресс-тестирования в срок до 1 января 2021 года;

• предоставляет НПФ и управляющим компаниям право до 1 января 2021 года не приводить портфели в соответствие с установленными структурными ограничениями в случае возникновения нарушений в результате влияния рыночных факторов.

ЦБ внедряет меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса в условиях пандемии Малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии, подчеркивают в ЦБ.

«Обращаем внимание на то, что помимо приведенных выше возможностей у кредитных организаций имеется право использовать надбавки к нормативам достаточности капитала (надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость) при соблюдении ими ограничений на величину доли прибыли, подлежащей распределению в зависимости от величины надбавок, в том числе на выплату дивидендов и на компенсационные и стимулирующие выплаты менеджменту», — отмечается в сообщении.

Банк России исходит из того, что указанные регуляторные послабления должны быть использованы финансовыми организациями не для выплаты бонусов менеджменту, а для поддержания кредитования экономики, подчеркивает регулятор. В связи с этим Банк России рекомендует финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из перечисленных выше видов регуляторных послаблений, в полтора раза увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также в полтора раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года.

Одновременно ЦБ откладывает ряд изменений в регулировании кредитных организаций, в частности:

• откладывает начало применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения до 30 сентября 2020 года;

• откладывает вступление в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков (Н30) до 1 января 2022 года;

• переносит рассмотрение вопроса о дифференцированных надбавках к нормативам достаточности капитала за системную значимость на 2021 год;

• переносит срок предоставления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной и консолидированной основе на 30 сентября 2020 года.

В сообщении регулятора также перечислены меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения коронавируса, и обеспечению доступности платежей для населения, по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, по поддержке ипотечного кредитования, меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.