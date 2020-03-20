Банк России разработал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В числе прочего утверждены меры по поддержке ипотечного кредитования.
Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России:
• снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года (см. таблицу);
• изменил порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом: для ипотечных кредитов с первоначальным взносом до 10%, погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что, как следует из сообщения ЦБ, расширит возможности банков по предоставлению доступной ипотеки семьям с детьми;
• принял решение о включении в ломбардный список ряда ипотечных облигаций, которые обладают необходимым кредитным качеством и соответствуют иным установленным требованиям.
Значения надбавок по ипотечным кредитам в рублях, выданным с 1 апреля 2020 года
|Надбавка, п. п.
|Показатель долговой нагрузки заемщика, %
|Не рассчитывается
|(0; 30]
|(30; 40]
|(40; 50]
|(50; 60]
|(60; 70]
|(70; 80]
|80+
|Отношение величины основного долга к справедливой стоимости залога («кредит/залог»)
|(80; 85]
|50
|20
|30
|40
|50
|60
|70
|80
|(85; 90]
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
|100
В сообщении регулятора также перечислены меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения коронавируса, и обеспечению доступности платежей для населения, по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике, меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.