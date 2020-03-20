Банк России разработал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В числе прочего утверждены меры по поддержке ипотечного кредитования.

Для поддержания доступности ипотечного кредитования в условиях, когда банки приостанавливают снижение ставок, Банк России:

• снизил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве, предоставленным с 1 апреля 2020 года (см. таблицу);

• изменил порядок применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом: для ипотечных кредитов с первоначальным взносом до 10%, погашаемых за счет материнского капитала, надбавки к коэффициентам риска теперь будут снижаться по мере погашения кредита, что, как следует из сообщения ЦБ, расширит возможности банков по предоставлению доступной ипотеки семьям с детьми;

• принял решение о включении в ломбардный список ряда ипотечных облигаций, которые обладают необходимым кредитным качеством и соответствуют иным установленным требованиям.

Значения надбавок по ипотечным кредитам в рублях, выданным с 1 апреля 2020 года





Надбавка, п. п. Показатель долговой нагрузки заемщика, % Не рассчитывается (0; 30] (30; 40] (40; 50] (50; 60] (60; 70] (70; 80] 80+ Отношение величины основного долга к справедливой стоимости залога («кредит/залог») (80; 85] 50 20 30 40 50 60 70 80 (85; 90] 100 100 100 100 100 100 100 100

В сообщении регулятора также перечислены меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения коронавируса, и обеспечению доступности платежей для населения, по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса, по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике, меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.