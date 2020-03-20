Банк России разработал меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. В частности, утверждены меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса.

«Малый и средний бизнес — один из наиболее уязвимых секторов экономики в условиях пандемии. Специальная программа рефинансирования Банка России, наряду с регуляторными послаблениями, поможет компаниям сохранить доступ к банковскому кредитованию и избежать неплатежеспособности в условиях сокращения доходов в результате пандемии», — отмечается в сообщении регулятора.

В частности, Банк России расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства. Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей в целях поддержания объемов кредитования МСП. В рамках обоих инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4%.

По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд рублей, ставка Банка России снижена с 6% до 4%, конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%, при этом снимаются все отраслевые ограничения на кредитование МСП.

С апреля 2020 года, помимо уже установленного лимита в 175 млрд рублей, дополнительно выделяются средства в размере 500 млрд рублей с целью поддержания и роста объема кредитов, предоставленных кредитными организациями субъектам МСП. В рамках указанного дополнительного лимита Банк России будет предоставлять кредитным организациям кредиты по ставке 4% годовых на срок один год. При этом кредитным организациям с высоким кредитным рейтингом (хотя бы с одним кредитным рейтингом не ниже «АА(RU)» по классификации АКРА или «ruАА» по классификации «Эксперт РА») кредиты будут предоставляться без обеспечения, а кредитным организациям, не имеющим такого рейтинга, — при наличии поручительства АО «Корпорация «МСП».

В программе смогут принять участие банки, у которых объем портфеля рублевых кредитов субъектам МСП будет не менее 95% от объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года. При этом Банк России будет определять максимальный объем предоставления средств для каждой кредитной организации, рассчитывая его как разницу между объемом портфеля рублевых кредитов субъектам МСП на 1-е число текущего месяца и объемом этого портфеля на 1 марта 2020 года, уменьшенного на 5%. В случае сокращения портфеля рублевых кредитов субъектам МСП на 1-е число текущего месяца до уровня меньше 95% объема соответствующего портфеля на 1 марта 2020 года привлеченные кредитной организацией от Банка России средства по данной программе подлежат досрочному возврату. Предоставление кредитов в рамках дополнительного лимита будет осуществляться до 30 сентября 2020 года.

Кроме того, ЦБ предоставляет кредитным и микрофинансовым организациям возможность до 30 сентября 2020 года:

не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика — субъекта МСП по реструктурированным ссудам;

принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика — субъекта МСП для целей формирования резервов под потери.

«Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам в период до 30 сентября 2020 года в качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности или в целях ее урегулирования, рассматривать реструктуризацию предоставленных им кредитов (займов) в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП», — отмечается в сообщении.



Там также перечислены меры по защите интересов граждан, пострадавших от распространения коронавируса, и обеспечению доступности платежей для населения, по поддержке ипотечного кредитования, по поддержке потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике, меры по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.