В период самоизоляции расходы российских семей на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырастут примерно на треть, пишут «Известия» , ссылаясь на экспертов.

Если ограничения продлятся две – четыре недели, семья из трех человек может переплатить за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — воду и свет — до 30%, прогнозирует эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Также существенно может увеличиться расход электричества в связи с приготовлением еды — если в квартире не газовая, а электроплита, отметил он. В среднем потребление может возрасти с 70 кВт·ч на человека до 100. Особенно заметно вырастет потребление именно холодной воды, которая всегда расходуется больше горячей, — показатель может увеличиться до 5–6 кубометров, оценил Склянчук.

Тенденцию подтвердили другие эксперты в сфере ЖКХ. Траты увеличатся у тех граждан, которые платят за горячую и холодную воду, а также электроэнергию по счетчикам, расходы остальных будут рассчитываться по стандартным нормативам, подчеркнул глава Центра муниципальной экономики и права Борис Хмельников. Более существенные траты на электроэнергию связаны с удаленной работой на компьютере и сидением перед телевизором, отметила генеральный директор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина. По мнению директора по развитию Professional FM Александра Устинова, у тех граждан, которые займутся на карантине ремонтом, расходы на ЖКУ (электричество и воду) могут вырасти и на 40%.

Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете взимания комиссий за оплату услуг ЖКХ Комитет является соисполнителем по законопроекту, решение комитета было принято опросным путем.

В соответствии с указом президента, в течение полугода будут без предоставления справок продлеваться социальные пособия и льготы на ЖКУ для малоимущих граждан. Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) возьмут под контроль выполнение этого указа в регионах, отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. По мнению Веры Москвиной, гораздо правильнее было бы в этом году в связи с такой ситуацией отменить индексацию тарифов ЖКХ, которая происходит ежегодно 1 июля.

В Минстрое сказали, что ведомство разрабатывает федеральный проект нормативного акта об установлении особенностей начисления и уплаты пеней за несвоевременную оплату ЖКХ и взносов на капремонт в 2020 году. Также министерство готовит второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку граждан и отрасли строительства и сферы ЖКХ.