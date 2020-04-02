Арбитражный суд Амурской области назначил на 6 мая рассмотрение двух исков банка «Восточный» к компании Evison, подконтрольной Baring Vostok, и основателю этого инвестфонда Майклу Калви о взыскании более 18,6 млрд рублей убытков, следует из определений суда. Дата обоих заседаний, назначенных ранее на 1 апреля, изменена в связи с мерами, принимаемыми против распространения новой коронавирусной инфекции.

В иске, поступившем в суд в июле 2019 года, «Восточный» требует возместить убытки, причиненные банку в октябре 2015-го – августе 2018-го действиями Калви, входившего в совет директоров, и Evison – на тот момент мажоритарного акционера. Убытки, по мнению истца, были причинены заключением с «Национальной службой взыскания» фиктивных договоров оказания услуг; погашением компанией Croushi Enterprises Limited кредита перед банком путем передачи субординированных облигаций самого банка по завышенной цене, массовым увольнением бывших сотрудников Юниаструм Банка.

Основанием иска на 8,8 млрд рублей, поданного в ноябре 2019 года, заявлены нарушения ответчиками принципов классификации ссуд и формирования резервов, в том числе действия, направленные на корректировку отчетности банка в целях недопущения создания резервов на возможные потери по ссудам. Оба судебных разбирательства находятся пока на стадии предварительных слушаний. У суда, в частности, имелись проблемы с извещением Калви, который находится под домашним арестом.