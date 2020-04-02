Банк для предпринимателей «Точка» сделал бесплатным ряд комплаенс-сервисов на фоне распространения коронавируса. Это поможет компаниям обезопасить свой бизнес без лишних затрат и избежать проблем с законом 115-ФЗ, говорится в релизе банка.



Бесплатными стали проверка компании или контрагента и базовый набор услуг комплаенс-ассистента.

«Весь апрель все желающие смогут бесплатно воспользоваться расширенной опцией проверки компании. В ходе такой проверки «Точка» собирает информацию о юрлице из открытых источников и черных списков и при необходимости формирует список рекомендаций. Чтобы воспользоваться сервисом, необязательно быть клиентом «Точки»: любой человек может воспользоваться сервисом на сайте банка. Количество бесплатных проверок тоже неограниченно», — отмечается в сообщении.

Услуги комплаенс-ассистента в базовой версии также стали бесплатными. В течение 30 дней с момента подключения клиенты смогут получить консультацию специалиста, заказать анализ выписки по банковским операциям и выполнить пять проверок контрагентов с помощью комплаенс-ассистента, уточнили в банке.