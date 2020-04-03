Центробанк с 6 по 30 апреля продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

«Банк России в период с 6 по 30 апреля 2020 года продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке, за исключением 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля», — говорится в релизе.

При этом регулятор продолжит операции с ликвидностью и сделки на внутреннем валютном рынке с учетом следующего: