Центробанк с 6 по 30 апреля продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
«Банк России в период с 6 по 30 апреля 2020 года продолжит ежедневно осуществлять операции по предоставлению и абсорбированию ликвидности, а также сделки на внутреннем валютном рынке, за исключением 11, 12, 18, 19, 25 и 26 апреля», — говорится в релизе.
При этом регулятор продолжит операции с ликвидностью и сделки на внутреннем валютном рынке с учетом следующего:
- операции РЕПО по фиксированной ставке будут проводиться ежедневно с исполнением второй части на следующий день, если он не является календарным выходным днем;
- обеспеченные кредиты Банка России по заявлению в рамках стандартных и специализированных инструментов рефинансирования будут предоставляться ежедневно;
- погашение кредитов Банка России, дата возврата которых приходится на период с 6 по 30 апреля, будет осуществляться в календарную дату, на которую в соответствии с параметрами сделки приходится срок исполнения обязательств, за исключением календарных выходных дней;
- досрочное погашение кредитов Банка России по инициативе кредитных организаций может осуществляться в период с 6 по 30 апреля за исключением календарных выходных дней;
- депозитные операции овернайт будут проводиться ежедневно с размещением денежных средств в день проведения операции и с датой возврата депозита на следующий день, если он не является календарным выходным днем;
- недельные депозитные аукционы будут проводиться в соответствии с ранее утвержденным графиком;
- аукционные операции «тонкой настройки» будут проводиться при необходимости с учетом ситуации с ликвидностью банковского сектора;
- операции «валютный своп» на внутреннем валютном рынке будут проводиться ежедневно на стандартных условиях;
- операции по покупке и продаже иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи будут проводиться ежедневно с датой расчетов на следующий торговый день.