Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, что эквивалентно 165,4 млрд долларов, следует из материалов на сайте Минфина.

Объем ФНБ на 1 марта составлял 8,25 трлн рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 57,232 млрд долларов, около 49,484 млрд евро, 9,616 млрд фунтов стерлингов и 1,494 трлн рублей. На депозитах в «ВЭБ.РФ» — 577,563 млрд рублей.



По данным Минфина, в долговые обязательства иностранных государств вложено 3 млрд долларов, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 212,596 млрд рублей и 4,113 млрд долларов, в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2019 года по 31 марта 2020-го составила 1,002 млрд долларов США, что эквивалентно 77,86 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 марта 2020 года составила 1,7 млрд рублей.





