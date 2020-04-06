РГС Банк расширил возможности по вкладу «Главная дорога»: теперь он доступен не только в рублях, но и в долларах США, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Клиенты могут разместить средства в валютный вклад на сумму от 500 долларов США на 367 дней по ставке 0,5% годовых, с выплатой процентов в конце срока. Частичное снятие и пополнение депозита не предусмотрено.

Средства в рублевый депозит можно разместить на сумму от 50 тыс. рублей на 367 дней по ставкам от 5,25% до 5,75%. К базовой ставке (5,25%) предлагается надбавка 0,25 процентного пункта при дистанционном открытии вклада. Помимо этого, РГС Банк повысит ставку еще на 0,25 п. п. лояльным клиентам, которые уже пользуются другими сберегательными продуктами банка (срочным вкладом, накопительным счетом или «Доходной картой») или открывали вклад в РГС Банке в период с 2016 по 2019 год.

Управление вкладом доступно в режиме онлайн в интернет- и мобильном банке кредитной организации.

