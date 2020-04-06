Бывший зампред ЦБ Василий Поздышев, в настоящий момент возглавляющий совет директоров ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора», избран в совет директоров Московского Индустриального Банка, следует из сообщения на портале раскрытия корпоративной информации.

На внеочередном собрании акционеров МИнБанка 6 апреля было принято решение досрочно прекратить с указанной даты полномочия членов совета директоров МИнБанка и избрать с 6 апреля новый состав совета. Число членов совета увеличилось с семи до восьми человек.

Из старого состава совета в новом совете остались предправления МИнБанка Дмитрий Пожидаев, гендиректор УК ФКБС Андрей Орешко, а также Екатерина Зверева и Денис Концевой. Новыми членами совета стали Василий Поздышев, Павел Косов, Мария Шевченко и Кристоф Бернар Жозеф Бутри.

Из состава совета вышли Нина Демидова, Евгений Казанцев и Дмитрий Кононыхин.

Поздышев занимал пост зампреда ЦБ с 2014 года. В конце прошлого года было объявлено о его переходе в УК ФКБС с 2020 года на должность председателя совета директоров. В Центробанке уточняли, что Поздышев займется оперативным контролем за деятельностью санируемых организаций, подачей исков к их бывшим собственникам и последующей продажей прошедших оздоровление банков.

МИнБанк санируется через Фонд консолидации банковского сектора. Центробанку принадлежит 99,99% акций кредитной организации.



Из материалов банка на портале раскрытия корпоративной информации следует, что на сегодняшнем собрании акционеров также рассматривался вопрос об уменьшении уставного капитала МИнБанка в целях приведения его размера в соответствие с величиной собственных средств, однако решение по этому вопросу не было принято.