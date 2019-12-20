Заместитель председателя ЦБ Василий Поздышев со следующего года займет кресло председателя совета директоров ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». Об этом объявила в пятницу на встрече с журналистами глава Банка России Эльвира Набиуллина.

В Центробанке уточнили, что в ФКБС Поздышев займется оперативным контролем за деятельностью санируемых организаций, подачей исков к их бывшим собственникам и последующей продажей прошедших оздоровление банков.



Поздышев занимает пост зампреда ЦБ с 2014 года. Входит в совет директоров Банка России (назначен 16 июня 2015 года). До этого, в 2012—2014 годах, он возглавлял департамент банковского регулирования Банка России.

Согласно информации на сайте Центробанка, в должности зампреда Поздышев курирует разработку и реализацию подходов регулятора в области банковского регулирования и банковского надзора, а также разработку и реализацию мер по снижению системных банковских рисков и консолидации банковского сектора. В его ведении в том числе находится работа ООО «УК ФКБС» и взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов по вопросам работы временных администраций до отзыва лицензий у кредитных организаций. Поздышев непосредственно координирует и контролирует работу департамента банковского регулирования, департамента финансового оздоровления, службы анализа рисков, главной инспекции Банка России по вопросам организации инспекционной деятельности в отношении кредитных организаций.



«Я очень благодарен Банку России за восемь лет тяжелой и очень интересной работы», — прокомментировал смену должности Поздышев.

Поздышев родился в 1971 году в Горьком (нынешнем Нижнем Новгороде). Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, позже — университет Paris-IX Dauphine в Париже и Ecole Nationale d'Administration в Страсбурге. Работал, в частности, в структурах BNP Paribas, в том числе в банке Cetelem. Непосредственно до прихода в ЦБ работал в Сбербанке, занимая пост зампреда Московского банка.



ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» было зарегистрировано в июле 2017 года, на 100% принадлежит Банку России. В октябре этого года в организации сменился генеральный директор: на эту должность был назначен Андрей Орешко, пришедший летом 2019-го в ФКБС из Сбербанка.

