Генеральным директором ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» назначен Андрей Орешко. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщается на сайте организации.

Как уточняется, решение о назначении было принято Банком России как единственным участником УК ФКБС 14 октября текущего года.

Полномочия Дмитрия Пожидаева, занимавшего пост генерального директора УК ФКБС с июля 2018 года, прекращены в связи с переходом на другую работу, указано в релизе.

Напомним, в пятницу стало известно, что Пожидаев избран президентом, председателем правления Московского Индустриального Банка. Орешко возглавил совет директоров кредитной организации.

В МИнБанке сформировано новое руководство Новым председателем правления банка стал Дмитрий Пожидаев, который с августа прошлого года до сегодняшнего дня возглавлял УК ФКБС.

Андрей Орешко родился в 1972 году. Окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «экономика и управление на транспорте», а позже — London Business School по программе Executive Development Programme.

Карьеру в банковской сфере Орешко начал в 1994 году в Русско-Азиатском Банке, указано в биографической справке. В период с июля 1995 года по май 2019-го занимал различные должности в Сбербанке, в том числе в разное время работал заместителем председателя Московского банка и заместителем председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

С июня 2019 года Орешко осуществлял трудовую деятельность в УК ФКБС в должности руководителя проектов.



ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» было зарегистрировано в июле 2017 года.

