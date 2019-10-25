Банк России с 25 октября прекратил функции ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» в качестве временной администрации по управлению Московским Индустриальным Банком. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как следует из приказа , временная администрация выведена из МИнБанка в связи с формированием органов управления кредитной организации.



Согласно сообщениям МИнБанка, опубликованным в пятницу на портале раскрытия корпоративной информации, его новым президентом, председателем правления стал Дмитрий Пожидаев, который прежде возглавлял УК ФКБС, заняв эту должность летом прошлого года. Он избран на пост президента, предправления МИнБанка сроком на пять лет. До прихода в УК ФКБС в декабре 2017 года Пожидаев занимал должность заместителя директора департамента финансового оздоровления Банка России.

В общей сложности в состав правления МИнБанка включено четыре человека: помимо Пожидаева это Антон Кузнецов, Роман Романенко и Владимир Яшин.



Как уточняется в опубликованном позже официальном пресс-релизе МИнБанка, его розничный блок возглавил Роман Романенко, который до назначения на эту должность руководил временной администрацией МИнБанка. За развитие корпоративного бизнеса будет отвечать Владимир Яшин. Антон Кузнецов будет курировать блок «Финансы и риски».

Председателем совета директоров МИнБанка избран Андрей Орешко, который с сегодняшнего дня возглавил УК ФКБС вместо Пожидаева. Орешко с июля 1995 года по май 2019-го работал в Сбербанке; в июне текущего года пришел в УК ФКБС на должность руководителя проектов, свидетельствует информация на сайте компании.

В новый совет директоров также вошли глава МИнБанка Дмитрий Пожидаев и еще пять человек: Нина Демидова, Екатерина Зверева, Евгений Казанцев, Дмитрий Кононыхин, Денис Концевой.



Гендиректором УК Фонда консолидации банковского сектора назначен Андрей Орешко Дмитрий Пожидаев, занимавший пост генерального директора УК ФКБС ранее, назначен председателем правления Московского Индустриального Банка.

Прекращены приостанавливавшиеся на время работы временной администрации полномочия прежнего председателя правления МИнБанка Абубакара Арсамакова и бывших членов правления Адама Арсамакова, Малики Абубакировой, Татьяны Борисовой, Александра Крутова, Михаила Курбатова, Алексея Матрёшина, Александра Новикова, Александра Полякова, Антона Рудя и Андрея Тихоцкого.

Также с сегодняшнего дня прекращены полномочия совета директоров банка в старом составе (в него входили Абубакар Арсамаков, Адам Мацаев, Александр Никитин, Евгений Пантелеев, Анжела Раевская, Пшимаф Шевоцуков и Мухадин Эскиндаров).



Начата процедура объединения МИнБанка и Вокбанка ЦБ этим летом стал владельцем обеих кредитных организаций.

В сентябре этого года стартовала процедура объединения Московского Индустриального Банка и нижегородского Вокбанка. Реорганизация предусматривает присоединение Вокбанка к МИнБанку. Изначально рассматривалась возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило.



ЦБ в июле этого года объявил, что докапитализирует МИнБанк и Вокбанк и станет их владельцем. МИнБанк перешел под контроль регулятора позже в том же месяце, получив в капитал 128,7 млрд рублей. Почти весь пакет акций Вокбанка Центробанк получил в конце августа, по итогам докапитализации кредитной организации на 2,73 млрд рублей.



Банк России 22 января 2019 года сообщил о санации МИнБанка, возложив функции временной администрации на УК Фонда консолидации банковского сектора. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации на уровне от 60 млрд до 100 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в январе говорил, что на тот момент регулятор не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка. В июне ЦБ обратился к правоохранителям из-за схемных операций и вывода средств в МИнБанке.



ЦБ в июле продлевал срок выполнения Управляющей компанией ФКБС функций временной администрации МИнБанка. Предполагалось, что она будет действовать еще полгода.



Согласно опубликованному в пятницу годовому отчету МИнБанка, его убыток по итогам 2018 года составил более 3,33 млрд рублей (в 2017-м был убыток в 4,96 млрд). Основной причиной убытка является увеличение размера резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, указано в отчете.

