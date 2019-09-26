Стартовала процедура объединения Московского Индустриального Банка и нижегородского Вокбанка. Уведомление об этом опубликовала пресс-служба ЦБ.

Как уточняется, реорганизация банков предусматривает присоединение Вокбанка к МИнБанку.

О решении присоединить Вокбанк к Московскому Индустриальному Банку регулятор, ставший этим летом владельцем обеих кредитных организаций, сообщил 30 августа. Ранее рассматривалась возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило.

ЦБ объединит два новоприобретенных банка ЦБ ранее стал владельцем МИнБанка и Вокбанка, докапитализировав их на 128,7 млрд и 2,73 млрд рублей соответственно.

ЦБ в июле этого года объявил, что докапитализирует МИнБанк и Вокбанк и станет их владельцем. МИнБанк перешел под контроль регулятора позже в том же месяце, получив в капитал 128,7 млрд рублей. Почти весь пакет акций Вокбанка Центробанк получил в конце августа, по итогам докапитализации кредитной организации на 2,73 млрд рублей.

Банк России 22 января 2019 года сообщил о санации МИнБанка, возложив функции временной администрации на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. Тогда регулятор оценивал размер дисбаланса между активами и пассивами кредитной организации на уровне от 60 млрд до 100 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в январе говорил, что на тот момент регулятор не выявил схем и криминальных историй с выводом собственниками средств из банка. В июне ЦБ обратился к правоохранителям из-за схемных операций и вывода средств в МИнБанке.



О возложении на ФКБС функций временной администрации Вокбанка было объявлено 17 апреля текущего года. Решение было принято в связи с отзывом с 17 апреля 2019 года банковской лицензии у Тройка-Д Банка, который был инвестором Вокбанка в рамках осуществления мер по предупреждению его банкротства с участием Агентства по страхованию вкладов. Вокбанк продолжал работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился.