ЦБ будет мониторить ситуацию по взаимодействию банков с клиентами в сложный период и намерен реагировать на использование банками введенных мер поддержки из-за коронавируса не по назначению. Об этом говорится в поступившем в Банки.ру комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.



«Мы мониторим ситуацию по взаимодействию банков с клиентами в сложный период. Мы работаем с банками, чтобы они шли навстречу своим клиентам в реструктуризации и не сокращали кредитование. Банк России принял регуляторные послабления, приоритет которых — поддержать людей и компании, дать им возможность легче пережить период ограничительных мер. Если мы будем видеть, что банки не разделяют эту позицию, мы будем реагировать, в том числе через регулирование», — сказала она.



Набиуллина подчеркнула, что регулятор вводил регуляторные послабления не для того, чтобы защитить банковскую прибыль, а чтобы поддержать кредитование, смягчить последствия для людей и бизнеса от пандемии. «Если банки пользуются нашей поддержкой не по назначению, мы готовы пересмотреть свои подходы», — подчеркнула глава ЦБ.



Ранее стало известно, что Альфа-Банк приостановил выдачу ипотечных и потребительских кредитов работникам компаний, которые задействованы в отраслях, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса.