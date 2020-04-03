Банк России в дополнение к ранее принятым мерам принял решение реализовать комплекс мер, направленных на поддержку кредитных организаций с целью сохранения их потенциала по кредитованию экономики, а также некредитных финансовых организаций для обеспечения их бесперебойной работы и защиты интересов потребителей. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Меры по поддержке ипотечного кредитования

В условиях снижения деловой активности заемщики — физические лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут воспользоваться кредитными каникулами, позволяющими отложить платежи по кредитам на срок до шести месяцев. Госдума 1 апреля 2020 года приняла соответствующий закон. Банк России предоставил банкам возможность не увеличивать резервы по заемщикам, у которых ухудшилось финансовое положение на фоне пандемии, а также по реструктурированным кредитам. Дополнительно в целях поддержки ипотеки приняты следующие решения:

Для компенсации потенциальных убытков кредитных организаций, связанных с временным снижением процентных доходов, и поддержки ипотечного кредитования Банк России в соответствии с контрциклическим подходом проведения макропруденциальной политики отменяет надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020 года ипотечным кредитам. Эта мера позволит банкам абсорбировать убытки по кредитам на сумму свыше 100 млрд рублей, исключив негативные последствия для соблюдения нормативов достаточности капитала, и будет способствовать росту ипотечного кредитования.

На постоянной основе будет выделен отдельный 5-процентный лимит на инвестирование средств пенсионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием. Одновременно такие облигации будут исключены из 10-процентного лимита на инвестирование в отдельные активы с дополнительным уровнем риска. Аналогичные изменения будут внесены в новые требования к размещению средств пенсионных резервов.

Меры по сохранению потенциала кредитования субъектов МСП

Банк России для оказания дополнительной помощи субъектам МСП принял решение смягчить требования к минимальному рейтингу кредитных организаций для их участия в новом механизме поддержки кредитования субъектов МСП. Кредитным организациям, которым присвоен хотя бы один кредитный рейтинг не ниже «А-(RU)» по классификации рейтингового агентства АКРА (АО) или «ruА-» по классификации рейтингового агентства АО «Эксперт РА», кредиты Банка России в рамках указанного механизма будут предоставляться без обеспечения (ранее соответствующие рейтинги были установлены на уровнях «АA(RU)» и «ruАА»). Это существенно расширит круг банков — участников программы и сделает ее более доступной для малого и среднего бизнеса.

Данное условие распространяется на все предоставляемые кредиты в рамках установленного совокупного лимита 500 млрд рублей, включая 150 млрд рублей для обеспечения кредитования банками субъектов МСП в целях поддержки и сохранения занятости. Банк России предоставит кредитным организациям финансирование по ставке 4% годовых, что в сочетании с бюджетными субсидиями позволит обеспечить выдачу кредитов МСП для выплаты заработной платы под 0% годовых на срок до шести месяцев.

Меры по сохранению доступности услуг страхования



В период действия мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции граждане могут столкнуться со сложностями при взаимодействии со страховыми компаниями. В связи с этим Банк России разработал рекомендации по работе страховщиков в период действия карантинных мер. В частности, страховщикам рекомендуется:

разместить на своих сайтах информацию о режиме работы, а также о возможности удаленного взаимодействия;

заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца с даты окончания действия принимаемых органами власти ограничительных мер.

Принимаемые ограничительные меры могут повлечь увеличение сроков урегулирования убытков, и данные обстоятельства будут приниматься Банком России во внимание. При этом Банк России отмечает необходимость принятия страховщиками всех необходимых мер, направленных на максимальную защиту интересов потребителей страховых услуг.

Меры по поддержке профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры

В условиях пандемии коронавируса и перевода все большего числа сотрудников организаций — профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры на удаленную работу усложняется процесс выполнения регуляторных и надзорных требований Банка России. В связи с этим Банк России вводит временные регуляторные и надзорные послабления для профессиональных участников рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры.

Банк России не применяет меры воздействия за следующие действия (бездействие), совершенные в период с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года:

непредставление брокерами, дилерами, управляющими компаниями, акционерными инвестиционными фондами информации о внебиржевых сделках организатору торговли;

нарушение брокерами обязанности по расчету показателя краткосрочной ликвидности и представлению в Банк России соответствующей отчетности;

нарушение дилерами, брокерами, управляющими и форекс-дилерами обязанности по расчету показателя достаточности капитала и представлению в Банк России соответствующей отчетности;

представление малыми и средними профессиональными участниками рынка ценных бумаг отчетности по расчету собственных средств на ежеквартальной основе вместо ежемесячной;

несоставление и непредставление контролером профессионального участника рынка ценных бумаг руководителю профессионального участника рынка ценных бумаг отчета о проверке выявленного нарушения (за исключением квартального отчета и отчетов о нарушениях, требующих неотложного реагирования);

неподписание контролером профессионального участника рынка ценных бумаг форм отчетности, представляемых в Банк России в соответствии с Указанием № 5117-У.

Банк России не применяет меры воздействия за следующие действия (бездействие), совершенные с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года:

непроведение организаторами торговли операционного аудита (если обязанность по проведению операционного аудита наступает в вышеуказанный период);

нарушение организаторами торговли, клиринговыми организациями и репозиториями не более чем на шесть месяцев сроков проведения испытательных работ (тестирования) программно-технических средств (если обязанность по проведению таких работ (тестирования) наступает в вышеуказанный период).

Меры по поддержке участников рынка коллективных инвестиций

В целях поддержки участников рынка коллективных инвестиций, ограничения риска срочных продаж финансовых активов по сниженным ценам в дополнение к принятым ранее мерам Банком России приняты решения:

перенести на один год (до 1 июля 2021 года) срок снижения концентрационных лимитов при инвестировании активов пенсионных накоплений НПФ и ПИФ;

до 1 января 2021 года отложить вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных резервов;

внести изменения в Правила расчета стоимости чистых активов, которые позволят государственной УК (ВЭБ) и частным УК ПФР, осуществляющим управление средствами пенсионных накоплений, а также УК закрытых ПИФ для квалифицированных инвесторов временно (до 1 января 2021 года) в период повышенной волатильности на финансовом рынке не переоценивать стоимость ценных бумаг в составе соответствующих портфелей.



Меры по предоставлению ликвидности кредитным организациям

Банк России осуществляет непрерывный мониторинг ситуации с ликвидностью в банковском секторе. В настоящее время банковский сектор находится в состоянии структурного профицита ликвидности, предложение средств на денежном рынке достаточное. Тем не менее в результате предоставления кредитных каникул компаниям из пострадавших отраслей и заемщикам-гражданам отдельные банки могут столкнуться с сокращением притока денежных средств, и возрастет неравномерность распределения ликвидности, могут возникать дисбалансы в части доступа к среднесрочному и долгосрочному фондированию.

В связи с этим Банк России в ближайшее время примет меры по расширению Ломбардного списка и смягчению требований к уровню ликвидности ценных бумаг, используемых кредитными организациями в операциях рефинансирования с Банком России, при сохранении требований к кредитному качеству.

В случае возникновения потребности Банк России может задействовать набор инструментов предоставления ликвидности на более длительные сроки: возобновить аукционы долгосрочного РЕПО и аукционы долгосрочных кредитов под залог кредитных требований. Эти аукционы в совокупности с операциями по абсорбированию ликвидности позволят удлинить срок фондирования в банковском секторе и при этом не повлияют на способность Банка России достигать операционной цели денежно-кредитной политики, то есть сближения ставки денежного рынка с ключевой ставкой.