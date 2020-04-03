Банк России объявил о новой мере поддержки ипотечного кредитования. Надбавки к коэффициентам риска по займам, выданным до 1 апреля, будут отменены, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

«Мы приняли решение отменить надбавки по коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля этого года», — объявила глава регулятора. Она объяснила этот шаг тем, что банки несут издержки, предоставляя ипотечные каникулы, а роспуск уже накопленных буферов (около 110 млрд рублей) даст больше возможностей для адаптации к ситуации и продолжения кредитной активности.

«Мы рассчитываем, что банки, воспользовавшиеся этой льготой, направят полученные ресурсы именно на продолжение кредитования, а не на бонусы и дивиденды», — подчеркнула Набиуллина.