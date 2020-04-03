Центробанк рекомендовал страховым организациям в условиях ограничительных мер заключать договоры ОСАГО без представления клиентами диагностических карт при условии их последующего представления в течение месяца после снятия ограничений. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам, которая проходит онлайн.



«Кроме того, Банк России будет учитывать, что ограничительные меры приведут к увеличению сроков урегулирования убытков. Важно, чтобы при этом страховщики старались обеспечивать максимальную защиту интересов потребителей», — заявила Набиуллина, добавив, что в этот период регулятор намерен особенно пристально следить за соблюдением интересов клиентов.