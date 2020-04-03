Банк России ввел ряд регуляторных послаблений для профессиональных участников рынка ценных бумаг в части обязательств по расчету краткосрочной ликвидности и достаточности капитала, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-пресс-конференции. Центробанк также увеличил периодичность предоставления отчетности. Регуляторные послабления коснутся и рынка коллективных инвестиций.

«Переносятся на более поздний срок введение нормативов к размещению средств пенсионных резервов, требования по снижению концентрационных лимитов для НПФ (негосударственных пенсионных фондов. — Прим. ред.) и ПИФов (паевых инвестиционных фондов. — Прим. ред.). Временно смягчаются требования к расчету чистых активов, что позволит управляющим компаниям не переоценивать стоимость ценных бумаг в составе соответствующих портфелей», — сообщила глава ЦБ, добавив, что все НПФ заблаговременно выплатили негосударственную пенсию за март, а часть крупнейших НПФ досрочно произвела выплаты и за апрель.

Кроме того, регулятор намерен до завершения действия ограничительных мер свернуть инспекционную работу, за исключением экстренных случаев. И оставить сокращенным перечень сдаваемой в ЦБ отчетности.

