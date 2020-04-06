Альфа-Банк со 2 апреля приостановил выдачу ипотечных и потребительских кредитов работникам компаний, которые задействованы в отраслях, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее письмо кредитной организации, которое было разослано клиентам, есть в распоряжении ТАСС.

«Информируем о том, что с 02.04.2020 не проводится выдача (в том числе по одобренным заявкам) ипотечных кредитов клиентам следующих сфер занятости: транспорт (перевозка и логистика, в том числе «Аэрофлот», РЖД и т. п.); спорт, развлечения, организация мероприятий; здравоохранение, фитнес и косметология (негосударственные); образование (негосударственное дополнительное); туризм, гостиничный и ресторанный бизнес. Требование по сфере деятельности распространяется также на созаемщиков, участвующих доходом», — говорится в письме.



В пресс-службе кредитной организации подтвердили ТАСС эту информацию.



«Альфа-Банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии. Мы стремимся защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков. Если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки. Мы надеемся, что ситуация улучшится в обозримое время. Действующим клиентам, испытывающим проблемы с платежами по кредитам по причинам, связанным с пандемией, мы уже в середине апреля предложим программу «Кредитный карантин», в рамках которой заемщики смогут получить отсрочку по кредитным платежам от одного до трех месяцев», — говорится в сообщении кредитной организации.

