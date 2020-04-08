Принимая меры по борьбе с коронавирусом, нельзя везде действовать по единому шаблону, повсеместно закрывать предприятия и останавливать транспортное сообщение, невзирая на реальную обстановку, — важно, чтобы экономика не останавливалась. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции с руководителями субъектов РФ по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Президент напомнил, что в соответствии с его указом все субъекты Федерации должны были подготовить планы оптимальных профилактических мер, исходя из степени риска распространения инфекции.

«Предоставляя дополнительные полномочия главам регионов, исходил из того, что сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте Федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей», — отметил Путин.

«При этом нельзя останавливать экономику, — подчеркнул он. — Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести».

Президент отметил, что «даже в Москве с ее плотностью населения, с концентрацией транспортных потоков, а значит, и объективно большими рисками распространения инфекции нет практически повсеместного закрытия предприятий: всех под одну гребенку — такого нет». По его словам, многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим.

«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Повторю, сделать это нужно продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая ситуацию. Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», — указал президент.

«И, конечно, важно минимизировать кризисные явления, смягчить удар для бизнеса, потери которого, прямо скажем, уже достаточно серьезные, а могут быть еще более значимыми», — добавил он.

Президент анонсировал новые меры поддержки бизнеса Владимир Путин считает справедливой следующую формулу: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.

Путин признал, что предпринимателям приходится непросто. «Так происходит везде, практически во всем мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям непросто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты. Это серьезное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», — обратил внимание президент.

По его мнению, справедлива следующая формула: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. «Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объеме обслуживать свои кредиты», — пообещал глава государства.

Глава государства рассказал о дополнительной поддержке семей с детьми Президент РФ подчеркнул, что особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные.

В числе прочего Путин рассказал об итогах прошедшего накануне совещания с эпидемиологами. «Мы внимательно изучаем опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, а он говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии. Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе», — отметил он.

«Мы, конечно, не можем с полной, стопроцентной уверенностью сказать, как будет развиваться ситуация в сфере здравоохранения, в экономике и у нас в стране, и в мире в целом. Но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать, предвидеть возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из этих вариантов заранее разработать и иметь свой план действий, и тогда эти действия будут своевременными и эффективными. Мы будем работать уверенно и ритмично, профессионально. Подчеркну, для этого у нас все есть: устойчивая макроэкономическая ситуация, минимальный государственный долг, солидная подушка безопасности в виде накопленных за предыдущие годы резервов, есть средства для решения проблем по любому из возможных сценариев, наконец, у нас есть опыт преодоления кризисов прошлых лет», — заявил президент.

Он констатировал, что «без определенных потерь не обойтись», но, по словам Путина, можно «свести к минимуму эти потери, создать условия для будущего развития».

Президент напрямую обратился к гражданам России: «Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь».

«Каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества», — отметил российский лидер, напомнив, в частности, о самоотверженной работе врачей, медсестер, волонтеров.



«Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заключил президент.