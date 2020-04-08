Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. Он предложил распространить на все пострадавшие МСП шестимесячную отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды и позволить предприятиям гасить задолженность по налогам после отсрочки плавно и равными долями.

Напомним, после первого обращения президента предприятиям малого и среднего бизнеса сократили социальные взносы с 30% до 15%. «В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев — так, как мы это уже сделали для микропредприятий», — заявил Путин на селекторном совещании с министрами и главами регионов.

Президент также подчеркнул, что малый и средний бизнес уже получил отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. «Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги… Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее чем года после окончания отсрочки», — сказал Путин.



Кроме того, российский президент поручил правительству и ЦБ в течение пяти дней подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. «Считаю справедливой следующую формулу: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им», — отметил он.