Президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям, где родители временно оказались безработными, по 3 тыс. рублей в течение трех месяцев на каждого несовершеннолетнего ребенка.

«Как уже говорил, особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка», — сказал Путин перед началом селекторного совещания с членами правительства и главами регионов.

«Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно», — напомнил президент. При этом он подчеркнул, что такие выплаты должны получать все, кто временно признан безработным, вне зависимости от дохода за прошлый год.

«Речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам», — объяснил Путин.

Кроме того, согласно предыдущему поручению президента, уже в апреле начнутся дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, — по 5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Эти выплаты семьи также будут получать в течение трех месяцев.



Наконец, те, кто потерял работу после 1 марта, смогут получать повышенное пособие по безработице — в размере МРОТ, то есть 12 130 рублей.