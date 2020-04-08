Рубль символически укрепился к доллару и немного более заметно — к евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами завтра составил около 75,5 рубля, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил чуть меньше 82 рублей (минус 30 копеек).

С начала валютной сессии было проведено около 38,2 тыс. сделок с долларом на общую сумму порядка 1,8 млрд долларов и 6,2 тыс. сделок с евро на 306 млн евро. Курсовые диапазоны составляли 75,27—75,91 рубля за доллар и 81,9—82,42 рубля за евро.



«Утром в среду вновь усилилась тревога инвесторов на глобальных финансовых рынках. На основных торговых площадках возобновилось бегство от риска, что в том числе было обусловлено новыми рекордными данными по смертности от вируса в США, ставших главным очагом распространения инфекции. Негатив на мировых рынках оказывал давление и на большинство валют ЕМ, торговавшихся днем в среду в «красной зоне». Рубль не являлся исключением и из-за общего бегства от риска не замечал утреннего роста цен на нефть. К вечеру ситуация на глобальных рынках несколько улучшилась… В результате часть валют EM, в том числе и рубль, вышли в положительную зону. Впрочем, существенно улучшить свои позиции отечественной валюте не удалось из-за снижения цен на нефть, последовавшего после данных по росту запасов нефти в США», — комментирует сегодняшнюю валютную динамику начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.