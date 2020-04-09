Процедура возврата средств, уплаченных через Систему быстрых платежей (СБП) потребителем юрлицу (c2b), будет изменена с 1 июня, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на операционный бюллетень СБП от 31 марта «Об операциях СБП в b2c (бизнес — потребителю)».

Согласно бюллетеню, меняется процедура возврата ранее уплаченных через СБП средств торгово-сервисным предприятиям (ТСП). Эти платежи через СБП возможно проводить с осени прошлого года с помощью QR-кодов и стоят они дешевле для ТСП, чем стандартный эквайринг по банковским картам. Сейчас в большинстве случаев возврат осуществляется как обычный платеж от юрлица физлицу (b2c). При этом отсутствует привязка к первоначальному платежу за товар, то есть фактически «вернуть» можно любую сумму на любую карту. По словам собеседников издания, это создавало риски мошенничества и обналичивания средств. В новой схеме, что будет применяться в СБП, возвраты возможны только на оригинальную трансакцию. При этом изменение процедуры никак не отразится на гражданах, компаниях и не создаст сложностей для банков.

Также, по словам собеседников издания, в случае недобросовестности торговой точки при действующей схеме было довольно просто осуществить обналичивание средств под видом возврата. С 1 июня это будет невозможно, кроме того, все юрлица, использующие СБП, должны будут зарегистрироваться в ОКЦП СПБ и получить единый идентификатор юрлиц (ИД ЮЛ). Иначе проводиться их платежи не будут.

Эти настройки позволят улучшить процесс оплаты, делая сервис возврата средств в СБП еще более безопасным для всех участников процесса, отметили в ВТБ. По словам директора департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инны Емельяновой, новый формат операций будет также удобен при зачислении средств в различных случаях — например, при перечислении клиенту доходов, полученных от выигрышей, роста доходности инвестиций в ценные бумаги и т. п.