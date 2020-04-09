Меры региональных властей по борьбе с коронавирусом не должны быть избыточными, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«Принимаемые [губернаторами] меры должны быть достаточными с точки зрения контроля за эпидемиологической ситуацией, но не избыточными, чтобы не замораживать деловую активность, — сказал он. — Важно для каждой территории предложить индивидуальную «антикризисную терапию».

Мишустин добавил, что по поручению президента Минфин предоставит руководителям регионов значительно большую свободу маневра в расходовании бюджетных денег на нужды населения и бизнеса. Глава правительства призвал губернаторов максимально оперативно и грамотно распорядиться этими средствами, понимая, как обстоят дела на их территориях. При этом он отметил, что «от субъекта к субъекту ситуация отличается по масштабам распространения коронавируса, структуре экономики, уровню доходов и занятости».

Правительство со своей стороны продолжит принимать меры по поддержке экономики и системы здравоохранения, сообщил Мишустин. Так, Кабмин по поручению президента РФ Владимира Путина разработает программу дополнительной помощи бизнесу, чтобы компании не увольняли сотрудников и сохраняли им зарплату.

«Мы расширим каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, чтобы этой мерой воспользовалось большее количество людей, отработаем механизм автоматического продления срока действия удостоверяющих документов, в том числе паспортов и водительских прав, не менее чем на три месяца», — добавил Мишустин.

Он подчеркнул, что в текущей ситуации самое главное — «быть готовыми к любому сценарию, работать на опережение, активно готовить дополнительные меры поддержки».