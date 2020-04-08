Правительство России в ближайшее время завершит расчеты по программе дополнительной поддержки бизнеса и представит документ президенту РФ Владимиру Путину. Об этом глава Кабмина Михаил Мишустин заявил в среду на совещании Путина с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России, передает ТАСС.

«Эти расчеты будут соответствующим образом финализированы нами и по поручению в ближайшее время, соответственно, формализованы и будут предложены президенту», — подчеркнул премьер.

Президент анонсировал новые меры поддержки бизнеса Владимир Путин считает справедливой следующую формулу: помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.

Он добавил, что в целом эти меры уже «проработаны достаточно глубоко». «Есть различные варианты, и мы должны остановиться, соответственно, на определенных мерах поддержки», — сказал Мишустин.



Открывая совещание, Путин поручил Кабмину с участием Центрального банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. По словам президента, этот документ должен позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников.