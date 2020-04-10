ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 11 апреля.

Курс доллара понизился на 85,35 копейки, составив 73,7515 рубля (74,605 рубля на 10 апреля). Курс евро снизился на 35,24 копейки, до 80,7358 рубля (81,0882 рубля на 10 апреля).

На валютных торгах Московской биржи на 12:00 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился на 49 копеек и составил 73,81 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 40 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 80,79 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 73,43—74,42 рубля за доллар и 80,39—81,58 рубля за евро.