Банк «Ак Барс» запускает акцию «Будь онлайн» для корпоративных клиентов, следует из релиза финучреждения.

Теперь клиенты банка могут бесплатно подключиться к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием устройств «Рутокен» и/или облачной подписи PayControl и получить корпоративные карты платежных систем Mastercard или Visa с бесплатным обслуживанием в течение года.

Предложение действительно до 30 июня 2020 года.

«Система дистанционного банковского обслуживания позволит не только удаленно управлять своими банковскими счетами, но и вести бухгалтерский учет, сдавать отчетность онлайн, поможет заниматься внешнеэкономической деятельностью и заранее предупредит о рисках приостановления расходных операций», — отмечается в сообщении.

Открыть расчетный счет в «Ак Барсе» можно без визита в офис. Достаточно оставить онлайн-заявку на сайте, представитель банка сам привезет необходимые для подписания документы, напомнили в банке.

