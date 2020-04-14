Во второй пакет антикризисных мер правительства могут войти прямые выплаты из бюджета сотрудникам предприятий из пострадавших отраслей. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на главу «Опоры России» Александра Калинина. Планируется, что пособия будут на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) —12,1 тыс. рублей. Такая материальная помощь позволит приостановить рост безработицы и поддержит фирмы во время простоя, пояснил президент «Опоры России».

Он также отметил, что размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тыс. рублей, а в Московской области — 15 тыс. рублей в месяц. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что количество граждан, оставшихся без работы, в этом году может увеличиться с 2,5 млн до 8 млн. В Минфине заявили, что расширение перечня мер поддержки утверждается правительством.

В начале апреля Кабмин утвердил девять сфер экономики, которые понесли наибольший ущерб из-за введения карантина. В их числе оказались авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги. Позже список расширили стоматологиями и кинотеатрами, в него могут также включить непродуктовый ретейл.

По словам экспертов, в отраслях, признанных наиболее пострадавшими, занято примерно 5 млн граждан, исходя из размера МРОТ в среднем по стране, государству потребуется за месяц направить на прямые выплаты чуть больше 60 млрд рублей. Прямое субсидирование зарплат в таких отраслях однозначно окажет краткосрочное позитивное воздействие на российскую экономику, но в долгосрочной перспективе необходимо принимать более комплексные решения, отметили эксперты. Объемы поддержки стоит расширить: выплата от государства могла бы формироваться как часть (например, 60—80% или более двух третей) от зарплаты сотрудника, полагают эксперты.