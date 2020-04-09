Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что подписал необходимые распоряжения для поддержки граждан, потерявших работу.

На совещании в среду президент РФ Владимир Путин заявил о ряде новых решений для поддержки общества и бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Глава государства дополнил принятые ранее меры, некоторые предложил расширить, а некоторые — пересмотреть в плане реализации.

«Одно из поручений президента касается дистанционной регистрации на бирже труда. Теперь это можно будет сделать на портале «Работа в России». Соответствующее постановление правительства о введении для безработных граждан временных правил, которые будут действовать до конца этого года, я подписал», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме, добавил он. По его словам, это позволит не только помочь людям с трудоустройством, но и защитить их здоровье в условиях распространения коронавируса.

«Мы также готовим дополнительные шаги, чтобы поддержать тех, кто потерял работу. В частности, с апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ, то есть свыше 12 тысяч рублей. Это коснется тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта», — сказал премьер.