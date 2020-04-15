Крупные банки стали ужесточать условия по ипотечным кредитам: они повышают минимальный размер первоначального взноса, который требуется для оформления ссуды, пишет РБК . В марте и начале апреля шесть банков из топ-30 в этом сегменте скорректировали пороговые значения для ипотеки, следует из статистики Frank RG. В основном они повышали требования по самым популярным программам — кредитам на покупку готового жилья и новостроек.

Так, банк «Открытие» и Совкомбанк подняли минимальный размер взноса на 10 процентных пунктов — до 20% по кредитам на готовое и строящееся жилье. Росбанк пересмотрел условия четырех программ: пороговый размер взноса по кредитам под залог имеющегося жилья, а также по ссудам на покупку квартиры, доли в ней или комнаты вырос на 5 п. п., до 35% и 15% соответственно; на 10 п. п. (до 35%) вырос первоначальный взнос по кредитам на готовые дома. Банк «Юникредит» поднял уровень первого взноса до 30% по ссудам на покупку квартиры на вторичном рынке и по кредитам на новостройки. Повышение составило 15 и 10 п. п. соответственно. Минимальный порог первоначального взноса повысили в Альфа-Банке (до 20%) и Промсвязьбанке (до 15%). Также Промсвязьбанк перестал выдавать ипотеку без первоначального взноса. Россельхозбанк перестал выдавать ссуды на готовые дома, требующие от заемщика взноса в размере 10% от суммы кредита.

По словам представителей кредитных организаций, ипотека с низким первоначальным взносом предполагает более высокие риски для банков, особенно в кризисные периоды. В текущей ситуации повышенной волатильности на финансовых рынках банки ограничивают возможности применения лояльных подходов в ипотечном кредитовании, которые предлагали при стандартных условиях. Минимальный порог взноса по ипотеке поднимается, чтобы не нагружать семейный бюджет клиентов, сообщили в банках. В большинстве случаев чем меньше размер первоначального взноса, тем выше будет платеж.

Как пояснили эксперты, повышение ставок — это способ сохранить маржу, а повышение уровня первоначального взноса — способ отсечения менее надежных категорий клиентов. Из-за снижения экономической активности кредиторы ожидают падения доходов населения и превентивно учитывают это в своих риск-моделях. Банки могли повысить общие требования к первоначальному взносу по ипотеке из-за снижения доходов заемщиков в отдельных отраслях, считают эксперты.